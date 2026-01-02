Александр Моор направил поздравление экипажу подшефного корабля "Ладный"

Поздравительную телеграмму экипажу сторожевого корабля "Ладный" направил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что 2 января 2026 года исполняется 45 лет, как на флагштоке подшефного корабля развевается военно-морской флаг.

"Все эти годы корабль надёжно и доблестно несёт службу, выполняет боевые задачи, стоит на защите морских рубежей нашей страны. Это результат высокого профессионализма экипажа, верности присяге и воинскому долгу. Гордимся ребятами и всегда поддерживаем их", - отметил Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

Он поблагодарил командование и личный состав за службу и пожелал им крепкого здоровья, удачи и успешного выполнения всех поставленных задач во славу России.