  • 3 января 20263.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не рекомендуют кататься на тюбингах

Общество, 12:36 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует воздержаться от катаний на горных лыжах, сноуборде, тюбингах и коньках. Резкие перепады высот, холодный воздух, вызывающий спазм сосудов, и выброс адреналина могут спровоцировать опасный для жизни криз, пишет "Мегатюмень".

Кроме того, высокий риск представляют зимние виды спорта для тех, кто имеет серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это нестабильность шейных позвонков, межпозвоночные грыжи в стадии обострения, тяжелые формы остеопороза, артроз коленных или тазобедренных суставов III-IV степени, а также недавно перенесенные операции на костях и связках. Ударные нагрузки, падения и неестественные скручивания могут привести к тяжелым травмам и обострению хронических заболеваний.

"Горнолыжные склоны и катки — это зона повышенной опасности для нестабильных суставов и слабых костей. Нагрузка, которая для здорового человека является тренирующей, для пациента с остеопорозом или артрозом может стать причиной сложного перелома или разрыва связок. Консультация с лечащим врачом перед сезоном обязательна", - отмечает руководитель травматолога-ортопедического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

Отдельную группу риска составляют люди с неврологическими расстройствами (эпилепсия, вестибулярные нарушения, недавние черепно-мозговые травмы) и хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, например, сахарным диабетом с нестабильным уровнем глюкозы или бронхиальной астмой, которая может обостриться на холодном воздухе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОКБ №2 , сердечно-сосудистые заболевания , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 03.01.2026Деловая программа тюменского форума TNF в 2026 году изменит свою архитектуру
13:53 03.01.2026Тюменские спасатели обеспечивают безопасность в новогодние праздники
12:36 03.01.2026Тюменцам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не рекомендуют кататься на тюбингах
12:11 03.01.2026В Тюменской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора