Регистрация детей в Школу креативных индустрий открыта в Тюменской области

Экономика, 17:51 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация детей в Школу креативных индустрий "Мастера-2026" открыта в Тюменской области. В новом образовательном интенсиве могут участвовать подростки от 14 до 17 лет включительно. Заявки уже подали жители областного центра и Тюменского округа.

"Каждый участник проекта получит услугу профессионального профориентолога: поработает со специалистом, пройдет тестирование и получит рекомендации по возможному трудовому треку развития. Помощь специалиста не ограничится проектом – он поможет определиться с выбором будущей профессии. Это классная возможность, которой необходимо воспользоваться", – рассказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Подростки смогут попробовать свои силы в разных креативных отраслях, выбрав два из семи направлений: "Гастрономия"; "Маркетинг и реклама"; "Мода", включая производство и дизайн одежды (в рамках популярного направления участники познакомятся с тюменскими дизайнерами); "Медиа, фото- и видеоиндустрия" (современные СМИ, журналистика, медиакоммуникации); "Информационные технологии и ИИ"; "Киноиндустрия" (развивается совместно с тюменскими кинокомпаниями).

Новшество этого сезона – появление направления "Туризм". Регион стал одним из российских флагманов туристической индустрии, и отрасль испытывает потребность в квалифицированных кадрах.

Проект максимально практико-ориентированный, – подчеркивают организаторы. Ребят ждут встречи с интересными людьми, экскурсии на различные предприятия, мотивационные лекции, разного рода практические занятия, а также профориентационные тестирования.

Просветительский проект "Мастера" запускается уже в третий раз. За прошедшие два года 230 ребят в возрасте от 14 до 17 лет стали участниками проекта, еще 160 юных тюменцев смогут окунуться в сферу креативных индустрий в 2026 году, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подать заявку можно до 15 февраля на сайте Тюменского агентства развития креативных индустрий. Открытие пройдет 27 февраля в Тюмени.

