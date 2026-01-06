В Тюменской области прогнозируют прирост оборота розничной торговли на 60 млрд в год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прирост оборота розничной торговли на 60 млрд в год прогнозируют в Тюменской области. Динамика отражена при планировании бюджета на 2026 год и плановый период.

При базовом варианте в 2026 году оборот составит 757,8 млрд рублей - увеличение на 1,1 %, в 2027 - 818,8 млрд рублей - 3,9 %, в 2028 - 882,3 млрд рублей - 3,6 %, приводит данные "Вслух.ру".

В консервативном варианте предполагаются более низкие доходы и более высокие расходы, а плановые показатели чуть ниже. При этом положительная динамика сохранится. В 2026 году оборот 756,1 млрд рублей, в 2027 - 802,1 млрд рублей, в 2028 - 855,9 млрд рублей.

Напомним, по данным Тюменьстата, только по итогам января-октября 2025 года жители Тюменской области потратили в магазинах более 585,7 млрд рублей.