  • 6 января 20266.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменской области прогнозируют прирост оборота розничной торговли на 60 млрд в год

Экономика, 15:48 06 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прирост оборота розничной торговли на 60 млрд в год прогнозируют в Тюменской области. Динамика отражена при планировании бюджета на 2026 год и плановый период.

При базовом варианте в 2026 году оборот составит 757,8 млрд рублей - увеличение на 1,1 %, в 2027 - 818,8 млрд рублей - 3,9 %, в 2028 - 882,3 млрд рублей - 3,6 %, приводит данные "Вслух.ру".

В консервативном варианте предполагаются более низкие доходы и более высокие расходы, а плановые показатели чуть ниже. При этом положительная динамика сохранится. В 2026 году оборот 756,1 млрд рублей, в 2027 - 802,1 млрд рублей, в 2028 - 855,9 млрд рублей.

Напомним, по данным Тюменьстата, только по итогам января-октября 2025 года жители Тюменской области потратили в магазинах более 585,7 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# товарооборот , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:51 06.01.2026Регистрация детей в Школу креативных индустрий открыта в Тюменской области
15:48 06.01.2026В Тюменской области прогнозируют прирост оборота розничной торговли на 60 млрд в год
14:47 06.01.2026Детскую школу искусств имени В. В. Знаменского по нацпроекту строят в Тюмени
13:11 06.01.2026Предприятия вырастили 2909 тонн рыбы за год в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора