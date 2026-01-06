Детскую школу искусств имени В. В. Знаменского по нацпроекту строят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детскую школу искусств с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин возводят на ул. Судоремонтной в Тюмени. Общая площадь здания почти 4 тыс. кв. м. За основу вязт проект школы искусств им. Глинки в Москве, но в тюменской, художественное отделение будет в разы больше и со своей галереей.

Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Мы доработали проект под наши тюменские потребности. Школа искусств будет включать в себя хоровое, вокальное, инструментальное, хореографическое и художественное отделения. У нас даже есть возможность выхода на эксплуатируемую кровлю", - рассказала начальник управления строительства и строительной индустрии ГУС Тюменской области Ольга Кушнир.

В 2026 году строительство тюменской школы искусств имени В. В. Знаменского продолжится в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".

"Начали строительство 20 августа 2025 года, разработали котлован, ведутся монолитные работы. Есть сложности, это радиусные окна, сломанные геометрические фигуры по зданию. Справляемся и даже идём немного на опережение по графику", - добавил директор строительной компании, которая выполняет работы на объекте.