Баланс Пушкинской карты пополнился на пять тысяч рублей

Общество, 21:31 01 января 2026

Баланс Пушкинской карты пополнился на пять тысяч рублей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Эта программа, часть национального проекта "Семья", открыта для молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью можно онлайн покупать билеты на спектакли, концерты, выставки и другие мероприятия по всей стране.

В Тюменской области оформили более 158 тыс. Пушкинских карт. Только за 2025 год их обладатели потратили на билеты более 500 млн рублей.

Найти интересное событие просто. Можно проверять афишу на портале "Культура.РФ" в разделе Тюменской области, а также следить за анонсами в социальных сетях и на сайтах музеев, театров и филармоний региона.

Управлять балансом и выбирать мероприятия удобно через официальное мобильное приложение "Госуслуги Культура".

