В тюменском "Роднике" подготовились к новогодним праздникам

Общество, 19:51 01 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодняя кулинарная студия начала работу в преддверии новогодних праздников в Центре комплексной реабилитации "Родник". Ребята осваивают мастерство изготовления шоколадного печенья, орешков и вафель с ореховой пастой.

На праздничных школьных заездах ребята со всего города пробуют себя в роли настоящих кондитеров.

Традиционно класс делится на команды, у каждой — свое блюдо, рецептура и технология изготовления. Строго соблюдается гигиена и безопасность на кухне. Все ребята работают в фартуках, колпаках – как заправские шефы.

Как рассказали в ЦКР "Родник", готовые изделия декорируют по собственному вкусу. Руководит процессом главная хозяюшка "новогодней кондитерской" Ольга Архипова.

"Аромат новогодней выпечки разносится по всему центру, заполняя воздух запахом ванили и свежей сдобы. Елки украшены гирляндами, дети радуются и предвкушают долгие каникулы", — добавила она.

С 5 по 11 января в "Роднике" стартует зимняя смена "Операция Север", где ребят ждут новые интересные события.

