Около 700 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь

694 тюменца обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь, сообщает информационный центр правительства региона.

Основные поводы для обращения – резаные травмы и ушибы, ожоги, аллергические реакции. Первым обратившимися в новогоднюю ночь стал пациент с болью в ухе.

В приемные отделения, включая травматологический пункт Областной клинической больницы №2 обратилось 569 пациентов. Из них 178 поступили в приемное отделение детского стационара и в детский травмпункт. В приемное отделение взрослого стационара – 277, во взрослый травмпункт – 114 человека.

Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий минимальное количество.

В Областную клиническую больницу №1 обратилось 125 человек. Госптитализированы 40 пациентов: 10 в отделение кардиологии; трое в неврологическое. Двое определены в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (ОХЛСНРС и Э), 25 человек прошли по терапевтическому профилю.

Номера скорой медицинской помощи и экстренных служб — 103, 112.