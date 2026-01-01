  • 1 января 20261.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Около 700 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь

Общество, 20:14 01 января 2026

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

694 тюменца обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь, сообщает информационный центр правительства региона.

Основные поводы для обращения – резаные травмы и ушибы, ожоги, аллергические реакции. Первым обратившимися в новогоднюю ночь стал пациент с болью в ухе.

В приемные отделения, включая травматологический пункт Областной клинической больницы №2 обратилось 569 пациентов. Из них 178 поступили в приемное отделение детского стационара и в детский травмпункт. В приемное отделение взрослого стационара – 277, во взрослый травмпункт – 114 человека.

Травм при неправильном использовании пиротехнических изделий минимальное количество.

В Областную клиническую больницу №1 обратилось 125 человек. Госптитализированы 40 пациентов: 10 в отделение кардиологии; трое в неврологическое. Двое определены в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (ОХЛСНРС и Э), 25 человек прошли по терапевтическому профилю.

Номера скорой медицинской помощи и экстренных служб — 103, 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# больница , врачи , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 01.01.2026Тюменцам предлагают заняться в праздники творчеством и мастер-классами
20:14 01.01.2026Около 700 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь
19:51 01.01.2026В тюменском "Роднике" подготовились к новогодним праздникам
19:12 01.01.2026Жителей Тюмени приглашают на мастер-класс по импровизации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора