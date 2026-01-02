16 пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области 1 января

16 пьяных воителей отстранили от управления транспортом сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в первый день 2026 года. ДТП, совершенных водителями под воздействием алкоголя, не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

В праздничные дни автоинспекторы продолжают мероприятия по противодействию пьяному вождению на территории региона. Проводятся "сплошные проверки" водителей на трезвость, точечные рейды, мероприятия группами нарядов на участках улично-дорожной сети.

"Первые ДТП с участием водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, в нашем регионе совершаются именно в новогодние праздники. Это плохая традиция, и пока нам не удалось от нее избавиться. В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более пяти тысяч пьяных водителей", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В 2026 году работа по выявлению пьяных за рулем будет активизирована, в первую очередь за счет более тесного взаимодействия с общественностью, администрациями муниципальных образований, активными участниками дорожного движения.

Тюменцы могут сообщить о фактах нетрезвого или неадекватного вождения по телефонам 102, 112, 02.