В Бердюжском округе в 2026 году начнется подготовка к строительству очистных сооружений

Строительство канализационных очистных сооружений начнется в Бердюжском округе в 2026 году. Такого объекта в коммунальной инфраструктуре муниципалитета нет было. Возведут его по концессионному соглашению в течение трех лет.

Об этом рассказал глава Бердюжского округа Александр Хуснулин. Соглашение подписано тремя сторонами – правительством Тюменской области, администрацией муниципального образования и концессионером – компанией "Росводоканал Тюмень".

"Концессионное соглашение подписано по модернизации систем снабжения холодной воды и водоотведения. В 2026 году по нему продолжат реконструкцию водопроводных сетей по улице Ленина села Бердюжье и других объектов", – уточнил глава округа.

Вместе с тем он отметил, что в коммунальной инфраструктуре за 2025 год выполнен большой объем работ. Включая ремонт котельной в д. Старорямовой, тепловых сетей в Бердюжье, замену 14 приборов учета газа в котельных округа.

Из областного бюджета профинансированы установка и запуск блочных модульных станций подготовки питьевой воды.

Оксана Корнеенкова