Тюменских застройщиков приглашают в бизнес-миссию в Челябинскую область

Экономика, 19:39 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посетить с бизнес-миссией Челябинскую область предлагают предприятиям Тюменской области. Ее организует строительно-индустриальный кластер совместно с Центром кластерного развития АНО "Агентство инноваций Тюменской области" с 19 по 21 января.

В программе визита запланированы: знакомство с промышленным потенциалом Челябинской области; посещение производственных площадок Златоуста и Миасса; рабочая встреча с управляющими компаниями и застройщиками в Администрации города Челябинска, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участников ждет прямой диалог о конкретных проектах с органами власти, переговоры с заказчиками о требованиях к контрагентам, нюансах отборов и типичных ошибках, контроле поставки и требованиях к качеству продукции. Также запланировано знакомство с коллегами и потенциальными партнерами для кооперации и субконтрактации.

Регистрация проходит по ссылке. Уточнить дополнительную информацию можно по телефону: +79199247067 (Наталья Баженова).

# бизнес , Торгово-промышленная палата Тюменской области

﻿
