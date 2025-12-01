Почти 3 200 тюменских предпринимателей стали участниками системы "Честный знак"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Почти 3,2 тыс. предпринимателей Тюменской области стали участниками системы маркировки "Честный знак". В августе в Тюмени был открыт первый в Уральском федеральном округе центр поддержки "Честный знак", сообщает инфоцентр регионального правительства.

С момента открытия Центр поддержки оказал более 150 консультаций для представителей бизнеса. Число участников системы маркировки в Тюменской области в 2025 году выросло на 35 %, такими первыми результатами работы центра поделилась пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Более четырех млн попыток продажи товаров, которые не соответствуют требованиям безопасности и законодательства, были заблокированы. Основные виды нарушений: контрафакт, истекший срок годности, отсутствие маркировки.

Маркировка обязательна для 33 групп товаров, для 17 — остается добровольной.

Получить бесплатную консультацию по работе в системе маркировки "Честный знак" жители Тюменской области могут по адресу — г. Тюмень, ул. Республики, 142, номеру 8 (3452) 39-33-09, чат в Telegram.