Исторический парк в Тюмени стал одним из лучших в России по посещаемости

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский Исторический парк "Россия – Моя история" стал одним из лучших в стране по посещаемости. За прошедший год в нем побывали порядка 300 тыс. гостей.

На площадке также провели восемь мультимедийных проектов и более 2,5 тыс. экскурсий, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Особое внимание уделялось вопросам исторического просвещения, методическому сопровождению педагогов, сотрудничеству со школьными музеями.

Активными участниками интерактивного проекта "Семейные выходные" стали семьи с детьми разного возраста.

В феврале 2026 года будет запущен блок экскурсий, посвященных изучению истории родного края. В марте стартует выставка о тюменском купечестве. В мае запланировано открытие мультимедийной экспозиции школьных музеев.