  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Исторический парк в Тюмени стал одним из лучших в России по посещаемости

Общество, 18:23 22 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский Исторический парк "Россия – Моя история" стал одним из лучших в стране по посещаемости. За прошедший год в нем побывали порядка 300 тыс. гостей.

На площадке также провели восемь мультимедийных проектов и более 2,5 тыс. экскурсий, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

Особое внимание уделялось вопросам исторического просвещения, методическому сопровождению педагогов, сотрудничеству со школьными музеями.

Активными участниками интерактивного проекта "Семейные выходные" стали семьи с детьми разного возраста.

В феврале 2026 года будет запущен блок экскурсий, посвященных изучению истории родного края. В марте стартует выставка о тюменском купечестве. В мае запланировано открытие мультимедийной экспозиции школьных музеев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исторический парк «Россия - моя история»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 22.01.2026Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения
18:45 22.01.2026Более 300 молодых специалистов в Тюменской области трудоустроились после стажировки
18:34 22.01.2026Нормативы ТехноГТО на золотые значки сдали семь тюменцев
18:23 22.01.2026Исторический парк в Тюмени стал одним из лучших в России по посещаемости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора