Работы по созданию Менделеев-парка в Тобольске стартуют весной

Общество, 19:43 22 января 2026

Первый этап создания Менделеев-парка в Тобольске стартует весной текущего года. Об этом по итогам рабочего совещания сообщил глава города Петр Вагин.

"С коллегами из СИБУРа детально обсудили планы по благоустройству одного из самых ожидаемых общественных пространств города. По итогам конкурса уже определён подрядчик, работы стартуют весной, а их завершение запланировано на октябрь текущего года", - написал он в своем Telegram-канале.

В рамках первого этапа запланировано: обустройство детской площадки на земляном валу в форме подковы, интегрированной в природный ландшафт; прокладка пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки; установка малых архитектурных форм, систем освещения и видеонаблюдения; создание экологических троп, сохраняющих природный баланс.

"Экологический подход – в приоритете. Проект предусматривает минимальное вмешательство в экосистему: сохранение естественного почвенного покрова и деревьев, забота о местных обитателях – белки, птицы и другие животные останутся в привычной среде", - добавил Петр Вагин.

Проект реализует администрация города совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий".

# Менделеев-парк , Тобольск , благоустройство

﻿
