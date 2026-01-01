Первый приём граждан провела детский омбудсмен Тюменской области

Первый приём граждан провела уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Оксана Савинова 22 января. Обращения были связаны с вопросами взыскания алиментов и установлением порядка общения с ребёнком при разводе.

"Это очень частая ситуация, которая травмирует ребёнка. Мы, со своей стороны, постараемся помочь найти варианты решения", - подчеркнула Оксана Савинова.

Напомним, распоряжение о назначении Оксаны Савиновой губернатор Тюменской области подписал 30 декабря 2025 года.

"Это очень большое доверие и большая ответственность, - отметила уполномоченный. - Сегодня в нашей стране самое серьёзное внимание уделяется реализации государственной семейной политики, укреплению института семьи, развитию демографической политики и, безусловно, внедрению семьесберегающих технологий, защите прав наших детей, их интересов".

Она добавила также, что в этом отношении самая важная задача и цель деятельности уполномоченного - это непосредственное общение с людьми, встречи и работа с обращениями граждан, выявление ситуаций, которые требуют подключения как института уполномоченного, так и соответствующих органов и учреждений.

"При выявлении каких-то системных сбоев, конечно же, вместе с большой межведомственной командой нашего региона будем работать над устранением причин, если таковые будут нарушать права наших ребятишек на счастливое детство", - сказала Оксана Савинова.

Ранее Оксана Савинова занимала должность начальника управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Её кандидатура согласована с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Срок полномочий составляет пять лет.

Николай Ступников