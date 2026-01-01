В Тюменской области участники СВО могут подтвердить свой статус по QR-коду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники СВО теперь могут подтвердить свой статус по специальному QR-коду. Новый цифровой сервис появился на портале госуслуг. Он формирует персональный QR-код, который работает как цифровое удостоверение участника спецоперации, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

QR-код можно предъявить при обращении в учреждения культуры и спорта для получения положенных льгот или прохождения проверки. Сотрудник учреждения отсканирует код через приложение "Госскан" и сразу увидит статус предъявителя.

В Тюменской области QR-код уже принимают: спортивная школа "Молодость" в Тобольске, центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района, спортивная школа № 3 и спортшкола "Рубин" в Тюмени, а также Тюменское музейно-просветительское объединение. Список учреждений с доступом по QR-коду для участников СВО будет расширяться.

Воспользоваться сервисом могут только пользователи с подтвержденной учетной записью портала госуслуг. Сделать это можно через банк, МФЦ или Почту России.