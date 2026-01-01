  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -29..-31 С 1 м/с ветер северный

В Тюменской области участники СВО могут подтвердить свой статус по QR-коду

Общество, 20:32 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники СВО теперь могут подтвердить свой статус по специальному QR-коду. Новый цифровой сервис появился на портале госуслуг. Он формирует персональный QR-код, который работает как цифровое удостоверение участника спецоперации, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

QR-код можно предъявить при обращении в учреждения культуры и спорта для получения положенных льгот или прохождения проверки. Сотрудник учреждения отсканирует код через приложение "Госскан" и сразу увидит статус предъявителя.

В Тюменской области QR-код уже принимают: спортивная школа "Молодость" в Тобольске, центр физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района, спортивная школа № 3 и спортшкола "Рубин" в Тюмени, а также Тюменское музейно-просветительское объединение. Список учреждений с доступом по QR-коду для участников СВО будет расширяться.

Воспользоваться сервисом могут только пользователи с подтвержденной учетной записью портала госуслуг. Сделать это можно через банк, МФЦ или Почту России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# QR-код , СВО , госуслуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 22.01.2026В Тюменской области участники СВО могут подтвердить свой статус по QR-коду
20:11 22.01.2026Молодые тюменцы побывали в ЛНР с гуманитарной миссией "СвоиСВОим"
19:54 22.01.2026Кардиореспираторное нагрузочное тестирование проводят в тюменской клинике
19:43 22.01.2026Работы по созданию Менделеев-парка в Тобольске стартуют весной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора