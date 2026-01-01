  • 22 января 202622.01.2026четверг
Кардиореспираторное нагрузочное тестирование проводят в тюменской клинике

Общество, 19:54 22 января 2026

Новую диагностическую процедуру - кардиореспираторное нагрузочное тестирование (КРНТ) - применяют в многопрофильной клинике Тюменского медицинского университета. Тестирование позволяет оценить работу сердечной и легочной системы.

Этот метод, также известный как велоэргометрия с газоанализатором Ergostik, является "золотым стандартом" для определения причин одышки, уровня физической работоспособности, и дающий точную оценку физических возможностей организма. Данная методика также позволяет оценить полноценность физиологических компенсаторно-приспособительных механизмов организма, сообщает ТМУ.

Заведующий диагностическим отделением университетской клиники, врач ультразвуковой и функциональной диагностики Анна Кунавина отметила, что отличие от стандартного тредмил-теста (велоэргометрии), в том, что во время прохождения КРНТ пациент выполняет ступенчато возрастающую нагрузку в специальной лицевой маске с газоанализатором. Это позволяет в реальном времени анализировать весь вдыхаемый и выдыхаемый воздух.

Работа сердца при этом оценивается не только по ЭКГ и артериальному давлению. Также исследуются пиковое (максимальное) потребление кислорода, которое точно определяет уровень физической работоспособности человека.

Узнать об обследовании больше и записаться на прием можно по телефону +7 (3452) 69-08-00 и на сайте клиники.

