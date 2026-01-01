  • 22 января 202622.01.2026четверг
Смертельная авария произошла на трассе Шадринск - Ялуторовск

Происшествия, 21:25 22 января 2026

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Авария на 131 км автодороги Шадринск - Ялуторовск произошла около 19 часов 22 января. На трассе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Как сообщает МЧС России по Тюменской области, погиб водитель машины. В автобусе находился один пассажир - он не пострадал.

На месте ДТП работали шесть спасателей и одна единица техники подразделений областного главка МЧС России.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ДТП , авария

