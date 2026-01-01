Молодые тюменцы побывали в ЛНР с гуманитарной миссией "СвоиСВОим"

Две недели с волонтерской миссией работали в одном из госпиталей Луганской Народной Республики молодые тюменцы - выпускники системы подготовки граждан к военной службе.

К гуманитарной программе "СвоиСВОим" присоединились десять воспитанников и инструкторов регионального центра "Аванпост" и филиала центра "ВОИН".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко, с 4 по 18 января тюменцы помогали медработникам.

"По сути, наши ребята взяли на себя самую тяжелую работу и просто дали медикам, санитарам, медсёстрам возможность выдохнуть, - сообщил он. - В составе группы были также психолог и культорганизатор. Мы специально подгадывали даты под старый Новый год, подготовили концертную программу для военнослужащих".

Кроме того, волонтёры привезли находящимся на лечении военнослужащим письма с добрыми пожеланиями и словами поддержки от тюменских школьников.

"Была обратная связь, один военнослужащий из Челябинска, прочитав письмо ребёнка, сказал, что он обязательно в отпуске приедет, чтобы познакомиться с ним, подарить подарок, пожать ему руку", - добавил Николай Савченко.

Он сообщил также, что в настоящее время идёт подготовка новой группы добровольцев. По его словам, участников гуманитарной миссии станет больше, а её география расширится.

Поездка запланирована на начало марта - волонтёры намерены привезти гуманитарную помощь и подготовить поздравление с Международным женским днём для санитарок госпиталей.

Николай Ступников