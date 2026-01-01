Тюменца обвиняют в убийстве знакомого ножом

46-летнего тюменца обвиняют в убийстве знакомого во время пьяных посиделок в доме на ул. Интернациональная в Тюмени. Преступлением произошло вечером 21 января.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области, 46-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между приятелями возник конфликт на почве ревности. 44–летний потерпевший сделал замечание относительно поведения обвиняемого по отношению к своей сожительнице. В ответ на претензии фигурант уголовного дела нанес потерпевшему удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд лиц, изъято орудие преступления. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская.