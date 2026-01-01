  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

Нормативы ТехноГТО на золотые значки сдали семь тюменцев

Общество, 18:34 22 января 2026

президентская платформа "Россия — страна возможностей" | Фото: президентская платформа "Россия — страна возможностей"

Семь тюменцев сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки. Комплекс проверяет технологическую грамотность: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

Данные обладателей золотых значков попадают в государственный информационный ресурс о талантливой молодежи, а вузы присваивают им до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Осенью прошлого года в 30 регионах прошла первая масштабная сдача ТехноГТО. Для получения золотого значка было необходимо в очном формате успешно сдать два норматива — с этим справились 105 человек из 21 региона. Официальными площадками для сдачи в Тюмени стали школа №88 и региональный центр "Новое поколение", работающий на базе ФМШ.

Золотые значки получили ученицы школы №68 Анна Жиренкина, гимназии №16 Аделина Аптюкова, гимназии №83 Ольга Ляхова, а также ребята из школы №92 Арсений Казанцев, гимназии №12 Кирилл Гребенюк, ФМШ Виталий Киреев. Кроме этого, норматив сдал учитель информатики школы №88 Илья Немчинов.

Образовательные учреждения Тюменской области могут открыть у себя площадки ТехноГТО — отбор организаций проходит до 1 февраля.

Добавим, что комплекс вошел в перечень олимпиад Минпросвещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГТО , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 22.01.2026Билайн создал систему контроля обслуживания воздушных судов на базе компьютерного зрения
18:45 22.01.2026Более 300 молодых специалистов в Тюменской области трудоустроились после стажировки
18:34 22.01.2026Нормативы ТехноГТО на золотые значки сдали семь тюменцев
18:23 22.01.2026Исторический парк в Тюмени стал одним из лучших в России по посещаемости

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора