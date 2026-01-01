Нормативы ТехноГТО на золотые значки сдали семь тюменцев

| Фото: президентская платформа "Россия — страна возможностей" | Фото: президентская платформа "Россия — страна возможностей"

Семь тюменцев сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки. Комплекс проверяет технологическую грамотность: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, пишет инфоцентр правительства Тюменской области.

Данные обладателей золотых значков попадают в государственный информационный ресурс о талантливой молодежи, а вузы присваивают им до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

Осенью прошлого года в 30 регионах прошла первая масштабная сдача ТехноГТО. Для получения золотого значка было необходимо в очном формате успешно сдать два норматива — с этим справились 105 человек из 21 региона. Официальными площадками для сдачи в Тюмени стали школа №88 и региональный центр "Новое поколение", работающий на базе ФМШ.

Золотые значки получили ученицы школы №68 Анна Жиренкина, гимназии №16 Аделина Аптюкова, гимназии №83 Ольга Ляхова, а также ребята из школы №92 Арсений Казанцев, гимназии №12 Кирилл Гребенюк, ФМШ Виталий Киреев. Кроме этого, норматив сдал учитель информатики школы №88 Илья Немчинов.

Образовательные учреждения Тюменской области могут открыть у себя площадки ТехноГТО — отбор организаций проходит до 1 февраля.

Добавим, что комплекс вошел в перечень олимпиад Минпросвещения.