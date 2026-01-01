Более 30 ветеранов СВО фонд "Защитники Отечества" обеспечил адаптивной одеждой

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 30 ветеранов специальной военной операции через филиал фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области обеспечили комплектами адаптивной одежды.

Об этом сообщила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко в прямом эфире, который провели в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"В 2025 году нашим ветеранам начали выдавать адаптивную одежду. Это специальные вещи для ребят с инвалидностью, для тех, кому провели ампутации", — рассказала она.

По словам Динары Поштаренко, в целом 2025 год для фонда прошел насыщенно, полномочия с каждым разом расширяются. Фонд работает со следующими категориями: вернувшиеся ветераны специальной военной операции, семьи погибших. В 2025 году по указу президента добавили еще одну категорию — семьи бойцов, которые длительное время не выходят на связь.

"Мы оказываем юридическую поддержку, психологическую помощь таким семьям. Конечно, в нашем фонде родные и близкие пропавших без вести могут сдать генетический анализ. Заполняем необходимый пакет документов, передаем в военно-следственный отдел", — добавила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

Скоро тюменскому филиалу фонда исполнится три года. Виды помощи, которую сегодня оказывает фонд "Защитники Отечества", очень разносторонние. Сюда входят назначение мер социальной поддержки регионального и федерального уровня, решение вопросов, связанных с денежными выплатами в связи с участие в СВО, медицинская реабилитация, помощь в оказании санаторно-курортного лечения, обеспечение техническими средствами реабилитации, юридическая помощь, психологическая поддержка.

"Расширяем круг партнеров, с которыми взаимодействуем. Фонд тесно работает с правительством региона, общественными организациями, волонтерами, неравнодушными людьми. За каждым обращениям ветеранов, членов их семей стоит судьба человека", — сказала руководитель тюменского филиала фонда.

В 2026 году сотрудники фонда "Защитники Отечества" будут помогать и действующим военнослужащим. Речь о ветеранах, которые после возвращения из зоны СВО работают в военкоматах, ТВВИКУ. Напомним, ранее председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на совещании главы государства Владимира Путина предложила распространить меры поддержки, такие как обеспечение техническими средствами реабилитации, на действующих военнослужащих.

"В принципе мы никогда не делили наших ветеранов на действующих и уволенных. Конечно, на уволенных распространяется больше мер поддержки, потому что их нужно быстрее вернуть в мирную жизнь", — заключила Динара Поштаренко.

Инна Пахомова