Бойцы военной разведки поблагодарили тюменцев за автомобиль
Автомобиль "Соболь" получили бойцы разведывательного батальона в зоне СВО из Тюмени. Вместе с техникой им доставили ноутбуки для работы, флисовые костюмы, новогодние подарки и письма от школьников, сообщает городская администрация.
Использовать машину будут для транспортировки и снабжения батальона. Передали ее сотрудники МКУ "Тюменьгортранс, помог отремонтировать депутат городской думы Александр Григорьев.
"Безмерно благодарны вам за все. Самую теплую благодарность выражаем школьникам Тюмени за их прекрасные подарки и душевные письма, на которые обязательно ответим. Вместе мы - сила. Вместе мы победим", - прокомментировали бойцы в своем видеообращении.
Видео предоставлено командой благотворительного проекта "Тюмень для Победы"