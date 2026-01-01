  • 19 января 202619.01.2026понедельник
Бойцы военной разведки поблагодарили тюменцев за автомобиль

Общество, 12:08 19 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Соболь" получили бойцы разведывательного батальона в зоне СВО из Тюмени. Вместе с техникой им доставили ноутбуки для работы, флисовые костюмы, новогодние подарки и письма от школьников, сообщает городская администрация.

Использовать машину будут для транспортировки и снабжения батальона. Передали ее сотрудники МКУ "Тюменьгортранс, помог отремонтировать депутат городской думы Александр Григорьев.

"Безмерно благодарны вам за все. Самую теплую благодарность выражаем школьникам Тюмени за их прекрасные подарки и душевные письма, на которые обязательно ответим. Вместе мы - сила. Вместе мы победим", - прокомментировали бойцы в своем видеообращении.

Видео предоставлено командой благотворительного проекта "Тюмень для Победы"

# СВО , гуманитарная помощь

﻿
