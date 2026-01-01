Волонтеры Уватского округа приготовили сухие супы для жителей Белгородской области

| Фото: ТГ-канал Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал Вячеслава Елизарова

Около 2 тыс. 600 упаковок продукции длительного хранения собрали волонтеры Уватского округа для жителей Белгородской области. Также они подготовили тысячу пакетов с сухими супами - сытным и особенно востребованным блюдом у ребят в зоне СВО.

Об этом рассказал глава округа Вячеслав Елизаров в своих соцсетях. "Это адресная помощь — для людей, которые сейчас живут и работают в непростых приграничных условиях", - подчеркнул он.

Глава муниципалитета поблагодарил всех неравнодушных земляков за участие. "В Уватском округе умеют помогать и быть рядом. Спасибо всем, кто откликнулся", - написал он.