  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -28..-30 С 1 м/с ветер северный

4 тыс. 600 порций сухого супа приготовили волонтеры Упоровского округа для бойцов СВО

Общество, 19:38 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 посылок собрали волонтеры группы "Нить жизни" Упоровского округа для земляков в зоне СВО в январе. В составе гумгруза- печки-буржуйки, маскировочные материалы, белье для госпиталя, теплые вещи и 4 тыс. 600 порций сухого супа.

"В формировании посылок приняли участие районный совет ветеранов и жители Чернаковской, Бызовской, Емуртлинской и Скородумской территорий. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в пополнение благотворительного фонда и за поддержку наших бойцов, которые отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции", - отметили в окружной администрации.

В ближайшее время посылки отправятся в Краснодон и на Донбасс.

# СВО , Упоровский округ , гуманитарная помощь

﻿
