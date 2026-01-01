4 тыс. 600 порций сухого супа приготовили волонтеры Упоровского округа для бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 посылок собрали волонтеры группы "Нить жизни" Упоровского округа для земляков в зоне СВО в январе. В составе гумгруза- печки-буржуйки, маскировочные материалы, белье для госпиталя, теплые вещи и 4 тыс. 600 порций сухого супа.

"В формировании посылок приняли участие районный совет ветеранов и жители Чернаковской, Бызовской, Емуртлинской и Скородумской территорий. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в пополнение благотворительного фонда и за поддержку наших бойцов, которые отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции", - отметили в окружной администрации.

В ближайшее время посылки отправятся в Краснодон и на Донбасс.