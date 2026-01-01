Именем фронтовика могут назвать улицу в районе Лесобазы в Тюмени

Еще одна улица в Тюмени может быть названа в честь земляка, участника Великой Отечественной войны. Речь идет об Алексее Грушевском - уроженце Тюменской области, фронтовике, награжденном орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями Жукова и "За доблестный труд".

С инициативой наименования выступила группа горожан. Тюменцы могут поддержать их предложение до 2 февраля по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, по тел. 51-00-94 или на почту: UlesovaNV@tyumen-city.ru. Далее решение примет городская комиссия по топонимике. Подробнее ознакомиться с биографией Алексея Грушевского можно здесь, сообщает администрация Тюмени.

Отметим, что в этом же микрорайоне уже есть улицы, названные в честь фронтовиков. Среди них ул. Ивана Черняховского - выдающегося советского военачальника, генерала, дважды Героя Советского Союза, а также ул. Николая Войтика - начальника вагонного участка Тюмень в годы Великой Отечественной войны. Именно под его руководством в 1942 году был построен банно-прачечный дезинфекционный поезд.