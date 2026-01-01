Старт году Александра Кокоринова и архитектуры дали в Тобольске

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Старт году Александра Кокоринова и архитектуры дали в Тобольске в честь 300 - летия со дня рождения великого зодчего 21 января.

Уроженец Тобольска, первый ректор Императорской Академии художеств и соавтор ее знаменитого здания Кокоринов заложил основы не только академической архитектуры, но и всей системы архитектурного образования в России.

Как сообщил глава Тобольска Петр Вагин, разработаны три версии логотипа – от портрета зодчего до стильных инициалов в духе чертежа, а также уникальный брендинг общественных пространств, транспорта, сувениров.

В городе пройдет более сотни мероприятий с участием историков, архитекторов, дизайнеров. Акцент сделан на образование – от студентов до ремесленников: вовлечение в процесс сохранения наследия.

“Тобольск – исторический центр Сибири. Он всегда был местом силы русской культуры. Год Александра Кокоринова – отличный повод связать прошлое с настоящим: вплести историю в ткань города и сделать ее частью повседневности. Через урбанистику, дизайн и просветительские проекты показать, как наследие влияет на современную среду”, – заключил Петр Вагин.