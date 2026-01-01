  • 21 января 202621.01.2026среда
В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Происшествия, 18:03 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Днем сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции заметили мужчину, выходящего из лесного массива у ул. Комаровской. На вопрос полицейских о цели нахождения в лесу тюменец не смог дать внятного ответа.

В присутствии понятых в сумке мужчины нашли два свертка, обмотанных в желтую изоленту, один пакетик с порошком белого цвета и вещество темного цвета в прозрачной пленке.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством "N-метилэфедрон" массой 1,51 грамма и 2,97 грамма "соли".

Местный житель 1995 года рождения признался, что планировал использовать наркотическое вещество для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

