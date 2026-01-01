  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер северный

В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Происшествия, 14:21 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции в Тюмени. Они заметили мужчину, который выходил из леса около улицы Комаровской, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

На вопрос полицейских о цели нахождения в лесу тюменец не смог дать внятного ответа. Инспекторы приняли решение о проведении досмотра. В присутствии понятых в сумке мужчины они обнаружили два свертка, обмотанных в желтую изоленту, один пакетик с порошком белого цвета и вещество темного цвета в прозрачной пленке. Экспертиза установила, что это наркотик N-метилэфедрон массой 1,51 гр и 2,97 гр "соли". Местный житель 1995 г. р. признался, что планировал использовать наркотическое вещество для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранта задержали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , УМВД России по Тюменской области , синтетические наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 21.01.2026В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков
12:20 21.01.2026На пожаре в Омутинском округе пострадал человек
12:00 21.01.2026Жителя Ямала осудили за финансирование экстремистской организации
13:36 20.01.2026Контрафактную одежду на 760 тысяч рублей нашли в магазине Ялуторовска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора