В Тюмени задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции в Тюмени. Они заметили мужчину, который выходил из леса около улицы Комаровской, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

На вопрос полицейских о цели нахождения в лесу тюменец не смог дать внятного ответа. Инспекторы приняли решение о проведении досмотра. В присутствии понятых в сумке мужчины они обнаружили два свертка, обмотанных в желтую изоленту, один пакетик с порошком белого цвета и вещество темного цвета в прозрачной пленке. Экспертиза установила, что это наркотик N-метилэфедрон массой 1,51 гр и 2,97 гр "соли". Местный житель 1995 г. р. признался, что планировал использовать наркотическое вещество для личного употребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранта задержали.