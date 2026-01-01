  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Контрафактную одежду на 760 тысяч рублей нашли в магазине Ялуторовска

Происшествия, 13:36 20 января 2026

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Контрафактную одежду и обувь с логотипами известных брендов обнаружила полиция в одном из магазинов Ялуторовска. Ущерб правообладателю оценивается в 760 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию города обратился местный житель. Он сообщил, что купил в торговой точке якобы фирменные кроссовки, которые уже через месяц пришли в негодность.

Полицейские посетили магазин и обнаружили там изделия с товарными знаками популярных фирм‑производителей, однако качество товаров вызывало сомнения.

В присутствии понятых оперативники изъяли более ста единиц продукции и направили её на экспертизу. Исследование подтвердило, что логотипы не соответствуют оригинальным.

Владелец магазина, 39‑летний уроженец Свердловской области, признался, что приобрёл одежду и обувь сомнительного качества на одном из московских рынков для сбыта в Ялуторовске.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ялуторовск , контрафакт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 20.01.2026Контрафактную одежду на 760 тысяч рублей нашли в магазине Ялуторовска
11:57 20.01.2026Тюменца с наркотиком задержала полиция в микрорайоне Березняки
09:45 20.01.2026Пожар в селе Перевалово тушили утром 20 января
21:09 19.01.2026Килограмм мефедрона обнаружили сотрудники ГАИ обнаружили в остановленной машине в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора