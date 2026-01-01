Контрафактную одежду на 760 тысяч рублей нашли в магазине Ялуторовска

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Контрафактную одежду и обувь с логотипами известных брендов обнаружила полиция в одном из магазинов Ялуторовска. Ущерб правообладателю оценивается в 760 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию города обратился местный житель. Он сообщил, что купил в торговой точке якобы фирменные кроссовки, которые уже через месяц пришли в негодность.

Полицейские посетили магазин и обнаружили там изделия с товарными знаками популярных фирм‑производителей, однако качество товаров вызывало сомнения.

В присутствии понятых оперативники изъяли более ста единиц продукции и направили её на экспертизу. Исследование подтвердило, что логотипы не соответствуют оригинальным.

Владелец магазина, 39‑летний уроженец Свердловской области, признался, что приобрёл одежду и обувь сомнительного качества на одном из московских рынков для сбыта в Ялуторовске.