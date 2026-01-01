  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменца с наркотиком задержала полиция в микрорайоне Березняки

Происшествия, 11:57 20 января 2026

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержала полиция на ул. Степана Третьякова в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пассажир остановленного для проверки документов автомобиля вёл себя беспокойно, поэтому инспекторы приняли решение провести досмотр.

Выйдя из машины, мужчина 1980 года рождения достал из кармана и сбросил на асфальт полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии понятых полицейские изъяли пакетик. Экспертиза установила, что это карфентанил массой 2,56 гр.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 20.01.2026Контрафактную одежду на 760 тысяч рублей нашли в магазине Ялуторовска
11:57 20.01.2026Тюменца с наркотиком задержала полиция в микрорайоне Березняки
09:45 20.01.2026Пожар в селе Перевалово тушили утром 20 января
21:09 19.01.2026Килограмм мефедрона обнаружили сотрудники ГАИ обнаружили в остановленной машине в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора