Тюменца с наркотиком задержала полиция в микрорайоне Березняки

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержала полиция на ул. Степана Третьякова в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пассажир остановленного для проверки документов автомобиля вёл себя беспокойно, поэтому инспекторы приняли решение провести досмотр.

Выйдя из машины, мужчина 1980 года рождения достал из кармана и сбросил на асфальт полиэтиленовый пакет с порошком бежевого цвета.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В присутствии понятых полицейские изъяли пакетик. Экспертиза установила, что это карфентанил массой 2,56 гр.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.