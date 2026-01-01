  • 20 января 202620.01.2026вторник
Команда ТВВИКУ одержала победу на чемпионате инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Спорт, 13:14 20 января 2026

фото ИА "Тюменская линия"

Команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища в третий раз подряд одержала победу на чемпионате инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою, который прошел в Тюмени.

Серебро – у понтонно-мостовиков Южного военного округа, бронза – у инженеров Центрального округа.

Первенство оспаривали более 200 военнослужащих команд из Тюменской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской областей, республики Башкортостан, Хабаровского края, Москвы. Среди участников – не только действующие бойцы, но и курсанты военных вузов, где готовят будущих специалистов инженерных войск.

Соревнования прошли по системе "до двух поражений" – в личном и командном зачете, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и памятными подарками.

