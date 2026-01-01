  • 20 января 202620.01.2026вторник
Карьерные возможности разных форматов доступны жителям Тюменской области по нацпроекту

Экономика, 12:30 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Карьерные возможности разных форматов доступны по национальному проекту "Кадры" жителям Тюменской области разных возрастов.

Для повышения интереса к профессиям, востребованным на рынке труда по федеральной программе "Активные меры содействия занятости", проводятся ярмарки трудоустройства и Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии", развивается молодежное предпринимательство.

Молодые тюменцы, а также люди среднего и старшего возраста, могут найти работу на региональном и федеральном этапах Всероссийской ярмарки трудоустройства. Ее проводят дважды в год, каждый соискатель может пообщаться с представителями компаний, профессиональных образовательных учреждений. По итогам ярмарки 2025 года трудоустроены более двух тысяч человек, а вакансии на 22 площадках региона представили сотни местных предприятий, организаций и предпринимателей.

"Это лучший показатель нашей эффективной совместной работы с бизнесом", - оценила результаты директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова.

Тюменцы в числе лучших профессионалов страны

Еще одно направление федеральной программы "Человек труда", которая реализуется по нацпроекту "Кадры", - конкурсы профмастерства.

Конкурс "Лучший по профессии" в 2025 году существенно преобразился: число номинаций выросло с пяти до 20. За победу боролись участники из более одной тысячи компаний. Они представили 79 регионов. Для Тюменской области он стал триумфальным: в числе победителей федерального этапа – тюменские специалисты. В номинации "Машинист бульдозера" лучшим стал сотрудник Тюменской домостроительной компании Михаил Журавлев, а работник филиала "Мостострой-11" Ермек Жайсамбаев признан лучшим машинистом экскаватора. Награды тюменцам вручили в Государственном Кремлёвском дворце 2 декабря 2025 года.

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

"Во время конкурса больше всего понравилась техника, на которой мы соревновались, новая. Это добавляло настроения. В профессии я уже 15 лет. Один раз прокатился на бульдозере и понял, что это мое. В компании работаю в основном на объектах благоустройства", - рассказал Михаил Журавлев корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

По оценке заместителя министра труда и социальной защиты России Дмитрия Платыгина, "Лучший по профессии" – престижный конкурс рабочих профессий.

"Фрезеровщики, машинисты, сварщики, повара, швеи могут показать свое мастерство в ходе соревнований и заявить о себе на всю страну. Участие компании в состязаниях всероссийского уровня, которые проходят при поддержке правительства, работодателей, профсоюзов, – это всегда престижно. И вдвойне приятно, когда сотрудники становятся лучшими в стране", – отметил замминистра.

В 2026 году конкурс продолжится. Организаторы планируют увеличить количество номинаций до 25. В мастерстве будут также состязаться газорезчики, каменщики, машинисты грузового и пассажирского вида движения, техники-протезисты.

Молодые предприниматели Тюменской области заявляют о себе на федеральных площадках

В 2025 году в стране насчитывалось около 10 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте 14–35 лет, а количество ИП и самозанятых младше 25 лет достигло 2,7 млн человек. Это в шесть раз больше, чем в 2019 году. Это говорит о значительном потенциале и омоложении малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на позитивную динамику и высокие ожидания (более 50 % молодых людей рассматривают предпринимательство как свою будущую деятельность), сохраняются и барьеры. Согласно исследованию ВЦИОМ, главные из них – сокращение спроса, высокая стоимость кредитов и налоговая нагрузка; лишь около 31 % бизнесменов планируют инвестировать в развитие.

Для ответа на эти вызовы по нацпроекту "Кадры" создана Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства, оператором которой является ФГБУ "ЦСМС"/Росмолодёжь.Предпринимай". Участие в ее проектах приняли свыше 15 тыс. человек по всей стране. Лучшие предпринимательские проекты в приоритетных отраслях экономики были поддержаны.

Так, на Всероссийскую премию "Молодой предприниматель России" поступило свыше 5,3 тыс. заявок. Победителями и призёрами стали 36 молодых предпринимателей из 26 регионов России и Беларуси. В их числе и предприниматель из Тюменской области Марсель Кадыров. Эксперты всероссийской премии высоко оценили его деятельность, присудив победу в номинации "Экспортер года". Награду тюменцу вручила генеральный директор школы экспорта Российского экспортного центра Алисия Никитина на чествовании победителей в центре "Россия".

Российский экспортный центр | Фото: Российский экспортный центр

Успешный предприниматель Марсель Кадыров руководит компанией, которая занимается разработкой и поставкой химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Предприятие успешно экспортирует продукцию и инновационные разработки, а также оказывает широкий перечень услуг на международном уровне.

"Наш регион демонстрирует уверенное развитие экспорта. Успех тюменской компании, молодого предпринимателя яркая тому иллюстрация" - оценил победу Марселя Кадырова заместитель генерального директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

По словам победителя номинации "Экспортер года", успех заключается не только в уникальном продукте, но и публичности: "Сегодня недостаточно просто много работать и быть нацеленным на результат, важно выходить в публичное поле и напрямую общаться с потенциальными заказчиками", — отметил Марсель Кадыров.

Отметим, премия "Молодой предприниматель России" проводится уже 15 лет и призвана мотивировать молодых бизнес-лидеров поддерживать экономическую независимость страны, а также создавать и развивать свои проекты и новаторские идеи в России.

Оксана Корнеенкова

