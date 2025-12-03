Лучшие бульдозерист и эскаваторщик России живут в Тюменской области
Тюменцам - победителям федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" вручили награды в Государственном Кремлёвском дворце 2 декабря. Участие в торжественной церемонии принимали машинист бульдозера Михаил Журавлёв и машинист экскаватора Ермек Жайсамбаев.
Михаил Журавлёв - машинист 6 разряда, является сотрудником "Тюменской домостроительной компании". Он стал победителем в номинации "Машинист бульдозера".
Победитель в своей номинации, машинист экскаватора 6 разряда Ермек Жайсамбаев работает в филиале АО "Мостострой-11".
"Самым сложным было упражнение с мячами, так как надо было взять ковшом экскаватора три мяча и по одному отгрузить, - рассказал он корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", - Получилось с первой попытки".
Отметим, что одержать победу тюменцу помог опыт работы в экстремальных условиях на заболоченной местности.
На церемонию награждения Ермек Жайсамбаев приехал с супругой. "Самые сильные эмоции были именно на самом конкурсе, когда проходил испытания в Чебоксарах. Конечно, узнав о своей победе, был очень счастлив, это очень престижно, я считаю".
За плечами Михаила Журавлёва 16 лет работы по своей специальности. Любовь к профессии и ему привил отец, бульдозерист с двадцатилетним стажем. Михаил многодетный отец, он воспитывает пятерых детей.
Заслуженные награды тюменцам вручил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. "Великий учёный древности Архимед говорил - дайте мне точку опоры и я сдвину Землю. Вас же для этого достаточно только желания", - сказал он лучшим эскаваторщику и бульдозеристу страны.
Для приехавших со всей страны победителей организаторы конкурса подготовили насыщенную концертную программу. Ведущими выступили народный артист России Дмитрий Харатьян и актриса Яна Чурикова. Свои песни исполнили Олег Газманов, Валерий Сюткин, Татьяна Куртукова, группы Любэ и Ума Турман.
В течении года за звание "Лучшего по профессии" боролись представители 79 субъектов Российской Федерации, в их числе - представители Тюменской области. Возраст участников - от 19 до 62 лет, за звание лучших боролись и настоящие трудовые династии.
Во всех этапах конкурса участие приняли более 200 тыс. человек. Финалы проходили в 16 регионах. Всего было определено 20 победителей и 40 призёров. Все они получат денежные призы.
Обращение к победителям и призёрам от Президента Владимира Путина зачитала заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета конкурса Татьяна Голикова.
"Масштабный проект объединил представителей рабочих профессий и экспертного сообщества, молодых специалистов и трудовые коллективы со всей страны. Участники продемонстрировали отличные знания и навыки, серьёзный творческий потенциал, умение справляться с возникшими проблемами. И сегодня мы чествуем лидеров этих престижных соревнований, талантливых, целеустремлённых, деятельных людей, которые добиваются успеха в выбранной специальности, своим созидательным трудом приносят пользу родине. Убеждён, что ваши впечатляющие достижения станут достойным примером для молодёжи", - отметил в своём обращении глава государства.
В каждой номинации для конкурсантов был подготовлен комплекс сложных заданий на проверку профессиональных навыков.
Так, участникам нужно было складировать мячи экскаватором, собрать за четыре часа пусковую установку беспилотной авиационной системы, выстроить ярусные пирамиды рукой-манипулятором, запрограммировать промышленные контролеры или проехать змейкой на тракторе.
"В этом году в конкурсе четыре номинации из нашей отрасли, - рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. - Конечно, это не все наши профессии, не все направления, которые есть сегодня в агропромышленном комплексе. Есть агрономы, агротехники, животноводы, работники пищевой и перерабатывающей промышленности. Все они трудятся каждый день для того, чтобы на наших столах была вкусная и разнообразная еда. Есть также и наше научное звено, наши учёные, которые занимаются аграрной наукой, которую недавно похвалил наш президент Владимир Владимирович Путин".
Напомним, в 2025 году всероссийский конкурс профмастерства увеличил число номинаций с пяти до 20. Была также введена единая система регистрации участников конкурса и установлены сроки проведения региональных и федеральных этапов.
Конкурс стал частью федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры" и направлен на популяризацию рабочих профессий и формирование уважения к человеку труда.
В 2026 году в рамках конкурса предусмотрено уже 24 номинации, из них 20 будут проводиться регионами, ещё четыре - бизнес-сообществом.
В перечень номинаций, которые будут организовываться регионами вошли "Агроном", "Ветеринарный фельдшер", "Повар", "Сварщик", "Каменщик", "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем" и другие.
Специальная номинация "Второй старт" будет нацелена на поддержку ветеранов специальной военной операции, возвращающихся к своему делу или получающих новую профессию.
В число четырёх внебюджетных номинаций, организацию которых возьмёт на себя бизнес-сообщество, вошли "Газорезчик", "Машинист грузового и пассажирского транспорта", "Инспектор транспортной безопасности" и "Техник-протезист".
Николай Ступников