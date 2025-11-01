Четыре земских доктора приступили к работе в Ярковском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сразу четыре земских доктора пополнили кадровый состав Областной больницы № 24 в Ярковском округе.

Среди них как молодые специалисты, так и уже опытные. Прием на своих участках уже ведут Михаил Мишин, Сергей Корчагин, Илез Аушев и Илья Медведев, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Мы по‑настоящему радуемся, когда к нам приходят молодые специалисты. Сейчас, когда наша педиатрическая служба укрепилась мужчинами‑врачами, мы не просто рады — мы горды за коллег и за наш округ", - отметила заведующая педиатрическим отделением больницы Надежда Хохлова.

Отметим, что всего в 2025 году сельская больница привлекла на работу 19 молодых специалистов: восемь врачей, два фельдшера и восемь медсестер. Работа проводится в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".