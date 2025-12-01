Александр Моор принял участие в заседании Госсовета в Кремле

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Государственного совета, которое прошло в Кремле под председательством президента России Владимира Путина. Главная тема – подготовка кадров для отечественной экономики.

"Владимир Владимирович совершенно справедливо подчеркнул, что это касается каждого региона и каждой отрасли. Кадровые вопросы – фундаментальные для развития нашей страны", - написал в своих соцсетях Александр Моор.

Система подготовки кадров в Тюменской области активно развивается, в том числе благодаря сотрудничеству с нашими индустриальными партнерами и бизнес-сообществом. Количество студентов техникумов и колледжей выросло за пять лет почти на 45%. В проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети" участвуют свыше 4 тыс. молодых земляков. Профориентационными программами охвачено более 20 тыс. человек.

"Но всего этого недостаточно. По прогнозам, рост потребности в кадрах продолжится. Поэтому планируем расширять образовательные программы, усиливать практическую составляющую подготовки специалистов, развивать систему целевого обучения", - подчеркнул губернатор.

Тюменская область выполнит все задачи в сфере подготовки кадров, поставленные главой государства, заверил Александр Моор. В том числе – задачу профессионального обучения и трудоустройства ветеранов СВО и членов их семей, а также подготовки специалистов для работы с новыми технологиями.