Тюменский межуниверситетский кампус станет центром научно-технологического прогресса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективным центром научно-технологического прогресса обязательно станет Тюменский межуниверситетский кампус. Первый его объект уже возводится.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время послания "О положении дел в области" на 43-м заседании Тюменской областной думы 27 ноября.

"Достигнуто понимание по наполнению кампуса. Инфраструктура, действующие механизмы поддержки призваны наладить эффективную кооперацию власти и реального сектора экономики. Наши партнеры в реализации этого проекта - СИБУР, НОВАТЭК, Транснефть, Газпром нефть, Лукойл", - рассказал глава региона.

Готовность первого объекта составляет более 26 %, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Остальные объекты находятся в стадии проектирования с планируемым завершением строительства к 2028 году.

Напомним, проект строительства межуниверситетского кампуса одобрен на федеральном уровне. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук посетил строительную площадку. В центре его внимания оказалась гостиница для научно-педагогических работников на 120 мест, расположенная в районе озера Круглое на ул. Мельникайте.

Проект создания кампуса реализуется по поручению президента России в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети".

Добавим, глава региона Александр Моор в послании подвел предварительные итоги развития области в 2025 году, обозначил приоритетные задачи. Участниками заседания облдумы стали главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов.

Анжела Лебедева