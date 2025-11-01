В УФО спрос на агрономов вырос на 20 % с начала 2025 года

  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Экономика, 11:32 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 20 % вырос спрос на агрономов в регионах Уральского федерального округа. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов увеличилась с января по октябрь на 48 % и составила 100 тыс. рублей.

Такие данные совместного исследования обнародовали "Авито работа" и селекционно-семеноводческая компания RUSEED. Работодатели все чаще ищут кандидатов с цифровыми компетенциями, умеющих работать с программами, онлайн-платформами и системами на базе искусственного интеллекта.

"Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами", — прокомментировал управляющий директор "Авито работы" Антон Уваров.

Вместе с тем, в целом по уральским регионам за 10 месяцев прирост вакансий в агропромышленном комплексе составил 2 %. Средняя зарплата в отрасли приросла на 25 % - до 75 тыс. рублей. Одна из причин — расширение сельхозпроизводства.

За год престиж рабочих профессий в России вырос почти в четыре раза: 45% россиян считают труд квалифицированных рабочих самым уважаемым. Годом ранее так думали 12% опрошенных.

