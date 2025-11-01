Предприниматели Тюменской области могут получить поддержку через МСП.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" для поддержки бизнеса стартовал в 2025 году. Он направлен на помощь как тем, кто только думает об открытии своего дела, так и тем, кто желает его масштабировать. Сегодня мерами поддержки от государства может воспользоваться бизнес любого масштаба.

Отметим, что до конца 2024 года господдержка предоставлялись по нацпроектам "Малое и среднее предпринимательство" и "Производительность труда". С 2025 года начался новый этап - оба этих направления вошли в состав нового единого национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Так удалось объединить позитивный опыт и аккумулировать лучшие практики и инструменты.

Предпринимателям, чтобы реализовать свои идеи вместе с нацпроектом, необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или на сайт мсп.рф, где можно получить экспресс-консультации по развитию бизнеса и подобрать площадку для онлайн-продаж, а также получить помощь в сфере госзакупок.

На платформе доступно более 800 мер и 30 сервисов для предпринимателей, в том числе, регистрация бизнеса, консультации, образовательные курсы, оценка рынка и расчет бизнес-плана, конструктор документов, нововведений в законодательстве, календарь налоговой отчетности и многое другое.

В центрах "Мой бизнес" можно получить консультации по финансам и юридическим вопросам, научиться грамотно планировать свое дело, разработать маркетинговую стратегию, запустить рекламу или улучшить дизайн продукции. Специалисты центров поддержат на всех этапах – от старта до продвижения.