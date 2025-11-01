  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
  • USD79,0246
    EUR90,5625
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Команда тюменских ветеранов СВО примет участие во всероссийских соревнованиях по волейболу сидя

Спорт, 17:38 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские ветераны СВО примут участие во всероссийских соревнованиях по волейболу сидя. В состав делегации вошли 9 спортсменов под руководством Анастасии Левиновой и тренера Николая Калугина, ветерана боевых действий в Чечне. Большинство из них уже имеют спортивный опыт, участвуя в "Кубке полпреда", сообщает фонд "Защитники Отечества".

Соревнования пройдут в Калуге с 1 по 5 декабря 2025 года и соберут команды ветеранов специальной военной операции из 14 регионов России.

Организаторами выступают государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", паралимпийский комитет России и всероссийская федерация спорта лиц с ПОДА при поддержке Министерства спорта РФ.

Для наших ветеранов это, по словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динары Поштаренко, не просто соревнования — это важный шаг в реабилитации и возвращении к активной жизни.

"Сила духа, которую они проявили на поле боя, теперь поможет им одержать победу на спортивной площадке. Особую благодарность хочу выразить губернатору Тюменской области за поддержку в рамках гранта губернатора нашим спонсорам и партнерам. Вместе мы создаем для героев новые возможности и показываем, что они не останутся без нашего внимания и поддержки. Горжусь нашими ребятами и верю в их победу!" - сказала Динара Поштаренко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 24.11.2025Команда тюменских ветеранов СВО примет участие во всероссийских соревнованиях по волейболу сидя
13:14 24.11.2025Тюменский спортсмен завоевал бронзу чемпионата мира по гиревому спорту
08:21 24.11.2025Уват примет всероссийские соревнования по биатлону
16:42 22.11.2025100 теннисистов сразятся за кубок главы Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора