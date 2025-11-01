Команда тюменских ветеранов СВО примет участие во всероссийских соревнованиях по волейболу сидя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские ветераны СВО примут участие во всероссийских соревнованиях по волейболу сидя. В состав делегации вошли 9 спортсменов под руководством Анастасии Левиновой и тренера Николая Калугина, ветерана боевых действий в Чечне. Большинство из них уже имеют спортивный опыт, участвуя в "Кубке полпреда", сообщает фонд "Защитники Отечества".

Соревнования пройдут в Калуге с 1 по 5 декабря 2025 года и соберут команды ветеранов специальной военной операции из 14 регионов России.

Организаторами выступают государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", паралимпийский комитет России и всероссийская федерация спорта лиц с ПОДА при поддержке Министерства спорта РФ.

Для наших ветеранов это, по словам руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динары Поштаренко, не просто соревнования — это важный шаг в реабилитации и возвращении к активной жизни.

"Сила духа, которую они проявили на поле боя, теперь поможет им одержать победу на спортивной площадке. Особую благодарность хочу выразить губернатору Тюменской области за поддержку в рамках гранта губернатора нашим спонсорам и партнерам. Вместе мы создаем для героев новые возможности и показываем, что они не останутся без нашего внимания и поддержки. Горжусь нашими ребятами и верю в их победу!" - сказала Динара Поштаренко.