В Тюменской области отремонтировали восемь объектов здравоохранения по нацпроекту

Губернатор, 10:50 23 ноября 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

На восьми объектах здравоохранения выполнили капитальный ремонт по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в Тюменской области в 2025 г. Одним из них стало детское отделение поликлиники № 3 Тюмени. Для юных пациентов и врачей созданы комфортные условия.

"Здание полностью обновлено – от фасада до инженерных систем. Приведены в порядок входные группы, заменены окна и двери, модернизированы отопление, водоснабжение, вентиляция, электроснабжение. Внутренние помещения стали просторнее и удобнее", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Капитальный ремонт выполнен по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". По нему также в регионе установили 19 ФАПов, четыре врачебные амбулатории и два здания поликлиники. Построили поликлинику в Богандинском.

До конца года откроют свои двери поликлиники в Тюмени на ул. Авторемонтной и в Тобольске в подгорной части, а также пять ФАПов в муниципалитетах области.

Глава региона подчеркнул, что благодаря таким переменам тысячи земляков ощутят изменения к лучшему.

# Александр Моор , здравоохранение , нацпроекты

