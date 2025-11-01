Около 100 человек со всей России приехали в Тюмень на III Форум амбассадоров возможностей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Форум амбассадоров возможностей России стартовал в главном корпусе ТюмГУ 19 ноября. Его участниками стали 100 студентов и руководителей Центров компетенций из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Самарской и Тюменской областей, Республики Мордовия и Краснодарского края.

"Это площадка, где рождаются свежие идеи, раскрываются таланты и проявляются лидерские качества инициативных молодых людей. Вы – часть большой команды будущего нашей страны. В этом году на форум поступило рекордное количество заявок из 45 регионов, включая Херсонскую и Запорожскую области. Это доказывает, что проект известен, востребован и необходим. Участники, прошедшие отбор, это лидеры, способные решать масштабные задачи и внедрять новые идеи", – сказал в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

Форум подтверждает статус одной из ключевых экспертных площадок для развития молодёжных инициатив в России, уверен заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Одним из успешных примеров он назвал создание молодежного комитета межвузовского кампуса, куда вошли активные ребята, которые участвовали во втором событии.

"Мы получили достойную команду единомышленников. Они работают не только над проектировочной документацией, проектированием пространств, но и прорабатывают варианты деятельности в каждом из объектов, стратегии и сценарии успеха тех резидентов, которые с 2028 года будут там учиться, развиваться и полноценно жить. Ребята уже представили проект нашего кампуса перед вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, прошли очные защиты кампуса и проекта в целом на молодежных сессиях среди кампусов всей страны. Мы гордимся их успехами и понимаем, что это только начало пути. Амбассадоры третьего сезона тоже заявят о себе", – добавил Алексей Райдер.

В течение трех дней для участников запланированы различные проектные и коммуникационные сессии. Так, пройдёт очная сессия для руководителей Центров компетенций. Ее посвятили трансформации подразделений в Центры новых возможностей в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Кроме того, состоится презентация проекта "Истоки патриотизма: опыт русской истории и культуры для школьной и студенческой молодёжи". Проект реализует Фонд поддержки творческих инициатив "Мир" при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Мы вместе" национального проекта "Молодёжь и дети".

"Все будет происходить в формате дискуссии, и если получится, то я бы хотела поделиться своим видением, как должна выстраиваться работа. Очень часто в университетах центры карьеры и компетенций закрыты. Это больше внутренняя история, но мне кажется, надо учиться у бизнес-структур и перестраивать свою работу. Вообще форумы такого уровня дают понимание, куда мы движемся. Есть определенная стратегия трансформации центров карьеры и компетенций в центры возможностей. Они способствуют развитию наших студентов, пониманию будущего и точек роста", - поделилась руководитель Центра карьеры и компетенций Кемеровского госуниверситета Лариса Тихонова.

Итогом трехдневного события станет разработка дорожной карты развития сообщества на 2026 год. Также будут разработаны методические рекомендации по трансформации и запуску Центров новых возможностей в российских вузах.

"Мы соберем лучшие экспертные мнения от ребят, а сегодня здесь встретились 96 участников из 20 регионов, при этом экспертиза форума куда шире за счет участников, которые будут к нам подключаться дистанционно. Так что все то, что ребята наработают за эти дни, мы планируем выпустить в этом году. Документы станут доступны абсолютно всем", - прокомментировал руководитель центра оценки и развития компетенций ТюмГУ Артём Берёзкин.

Всего на форум поступило 317 заявок из 45 регионов. Это на 70 заявок больше, чем в прошлом году.

Напомним, межвузовский кампус возводится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети". Окончание строительства запланировано на 2028 год.

Виктория Макарова