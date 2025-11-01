  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Около 900 общественных территорий преобразились в Тюменской области за восемь лет

Экономика, 15:26 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

891 территория получила качественно новый вид в Тюменской области за восемь лет. Обновление дворов и парков в регионе происходит ежегодно: только по национальным проектам создано и отремонтировано 85 дворовых территории и 41 общественное пространство.

Как сообщает департамент ЖКХ Тюменской области, в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" реализованы проекты преобразования семи скверов и шести дворов.

В выборе территорий и проектов благоустройства активно участвуют жители Тюменской области. Принцип соучастного проектирования активно применяется во всех муниципалитетах региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , ЖКХ , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 18.11.2025Около 900 общественных территорий преобразились в Тюменской области за восемь лет
14:31 18.11.2025Тюменские строители завершают покраску Дворца культуры в Краснодоне
14:09 18.11.2025Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области
12:30 18.11.2025Опубликован рейтинг работодателей 2025 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора