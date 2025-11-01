Около 900 общественных территорий преобразились в Тюменской области за восемь лет
891 территория получила качественно новый вид в Тюменской области за восемь лет. Обновление дворов и парков в регионе происходит ежегодно: только по национальным проектам создано и отремонтировано 85 дворовых территории и 41 общественное пространство.
Как сообщает департамент ЖКХ Тюменской области, в 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" реализованы проекты преобразования семи скверов и шести дворов.
В выборе территорий и проектов благоустройства активно участвуют жители Тюменской области. Принцип соучастного проектирования активно применяется во всех муниципалитетах региона.