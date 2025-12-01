Директор Строительного института ТИУ удостоен госнаграды

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Директор Строительного института ТИУ Александр Набоков награжден знаком "Почетный строитель России". Награду ему вручил начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев на итоговом заседании правления Союза строителей Тюменской области.

Как сообщает управление, подводя итоги уходящего года, Валерий Киселев ещё раз напомним, что 2025 год вошёл в историю как рекордный. Причём рекордов два - в целом по вводу жилья и отдельно по ИЖС.

Правительством региона ведётся пошаговая работа по повышению нормативного состояния дорог. По итогам года показатель по агломерации достиг 86 %, региональной сети более 63,5%, опорной сети - 82%.

"Выражаю благодарность всему строительному сообществу за совместную, плодотворную и эффективную работу, направленную на создание современной и комфортной жизни наших граждан", - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.