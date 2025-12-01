  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Директор Строительного института ТИУ удостоен госнаграды

Экономика, 19:11 30 декабря 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Директор Строительного института ТИУ Александр Набоков награжден знаком "Почетный строитель России". Награду ему вручил начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев на итоговом заседании правления Союза строителей Тюменской области.

Как сообщает управление, подводя итоги уходящего года, Валерий Киселев ещё раз напомним, что 2025 год вошёл в историю как рекордный. Причём рекордов два - в целом по вводу жилья и отдельно по ИЖС.

Правительством региона ведётся пошаговая работа по повышению нормативного состояния дорог. По итогам года показатель по агломерации достиг 86 %, региональной сети более 63,5%, опорной сети - 82%.

"Выражаю благодарность всему строительному сообществу за совместную, плодотворную и эффективную работу, направленную на создание современной и комфортной жизни наших граждан", - сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 30.12.2025Почти 3 200 тюменских предпринимателей стали участниками системы "Честный знак"
19:11 30.12.2025Директор Строительного института ТИУ удостоен госнаграды
18:07 30.12.2025Более тысячи жителей села в Заводоуковском округе обеспечили чистой водой
16:52 30.12.2025В районе для многодетных семей Заводоуковска построили 3,5 километра дорог

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора