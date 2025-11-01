  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
Жители Армизонского и Сорокинского округов получили новые возможности для медобследования

Общество, 12:53 15 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современное оборудование для диагностики: флюорограф, цифровой рентгенологический и маммографический комплексы поступили в больницы Армизонского и Сорокинского округов. Их отличает низкая лучевая нагрузка, высокая точность и возможность сохранять снимки в единой рентгенологической системе области.

Технику удалось закупить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Она позволит врачам быстро и эффективно проводить ежегодные профилактические осмотры жителей районов на туберкулез и другие заболевания легких прямо по месту жительства.

"Оборудование уже доставлено и смонтировано. Оно прошло необходимые процедуры по настройке и приемке. Как только поликлиники будут официально сданы в эксплуатацию после капитального ремонта, новые рентген-кабинеты начнут свою работу в полную силу", — отметил главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников.

# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

