Жители Армизонского и Сорокинского округов получили новые возможности для медобследования

Современное оборудование для диагностики: флюорограф, цифровой рентгенологический и маммографический комплексы поступили в больницы Армизонского и Сорокинского округов. Их отличает низкая лучевая нагрузка, высокая точность и возможность сохранять снимки в единой рентгенологической системе области.

Технику удалось закупить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Она позволит врачам быстро и эффективно проводить ежегодные профилактические осмотры жителей районов на туберкулез и другие заболевания легких прямо по месту жительства.

"Оборудование уже доставлено и смонтировано. Оно прошло необходимые процедуры по настройке и приемке. Как только поликлиники будут официально сданы в эксплуатацию после капитального ремонта, новые рентген-кабинеты начнут свою работу в полную силу", — отметил главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников.