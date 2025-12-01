В Тобольском округе жители Бизино получили ключи от новых квартир

| Фото: администрация Тобольского округа | Фото: администрация Тобольского округа

Ключи от квартир получили жильцы нового дома в с. Бизино Тобольского округа. Он был построен при поддержке бюджета Тюменской области.

Глава Тобольского округа Андрей Ходосевич поздравил новоселов: "Теперь у вас есть не только крыша над головой, но и перспектива: здесь крепкое производство вездеходов "Хищник", значит есть где работать, зарабатывать и на что растить детей".

Молодым людям из числа детей-сирот он сказал: "Это ваша крепость. Вы здесь полноправные хозяева. Помните: государство вас не бросило, оно дало вам это прекрасное жильё, и мы, местная власть, всегда на вашей стороне".

Новые квартиры - результат последовательной социальной политики государства и Тюменской области. Финансирование из областного бюджета позволяет реально решать жилищные проблемы. Глава округа напомнил, что уже ведётся строительство нового дома в Преображенке, сообщает пресс-служба главы Тобольского округа.