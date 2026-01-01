  • 17 января 202617.01.2026суббота
Жители Тюменской области стали реже болеть сифилисом

Общество, 14:28 17 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем 180 жителям Тюменской области постаили диагноз "сифилис" в 2025 году - на 10 % меньше, чем годом ранее, сообщает Мегaтюмень.

Чаще всего заболевание регистрируют у взрослых, основной путь передачи инфекции – половой. Случаи среди детей единичные, чаще всего заражение произошло в быту: через тесный контакт или предметы общего пользования.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, сифилис может проявляться высыпаниями и язвами на коже и слизистых оболочках, поредением волос, а также общим ухудшением самочувствия. Есть и скрытая форма болезни, когда симптомы отсутствуют или очень слабо выражены - тогда человек годами может не знать о своем диагнозе.

Основной мерой профилактики специалисты называют барьерные методы контрацепции.

