Тюменцы генерируют научные проекты для реализации в межвузовском кампусе

Будущие научные проекты и программы для реализации в межвузовском кампусе обсудили преподаватели тюменских университетов и молодежь на стратсессиях в Студенческом центре Тюменской области 12 ноября. Лучшие из них войдут в дорожную карту развития кампуса, которую презентуют губернатору региона в начале следующего года.

"Мы представим Александру Моору и проектному офису все инициативы, предложенные на стратегических сессиях по каждому треку, а также отдельные проектные линейки, которые уже сейчас реализуются университетами. Надеемся, что уже в ближайшем будущем утвержденные идеи найдут воплощение в кампусе. Скажу, что у нас уже есть базовые проекты, которые молодежный комитет готов взять в работу в следующем году. Их название мы пока не раскрываем, но очень надеемся, что как минимум три проекта от молодежного комитета будут в 2026 году реализованы", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" общественный представитель АСО России в Тюменской области Дания Степанова.

На сессии по научному наполнению представители вузов предлагали прописать нормативную документацию для участия студентов в олимпиадах, использования студенческого оборудования, повысить стимулирующие выплаты для преподавателей и обучающихся. Также звучали идеи о создании показательной лаборатории в кампусе, запуске мультипрофильной недели молодежи и многие другие.

На встрече по карьерному треку акцент был сделан на школьниках. "В кампусе создадут центр развития молодежи, где будут обучаться талантливые ребята. Наша задача – интегрировать их в повестку уже сейчас, и не только молодежным комитетом, но и какими-либо общими социальными проектами в сфере карьеры. Например, есть ярмарка вакансий, но такие мероприятия чаще всего локальные - вузы их проводят на своих площадках. Возможно, стоит подумать о масштабипровании", - добавила Дания.

Всего запланировано 20 стратегических сессий, 10 из них уже состоялись. До конца декабря участники обсудят бизнес-сферу в кампусе, на эту встречу пригласят компании СИБУР, НОВАТЭК, Биокад и других партнеров кампуса, представителей отраслей геймификации, медиа, гастрономии.

"У нас есть запрос на продуктовые магазины на объекте. Поэтому мы приглашаем на сессию крупные российские сети продовольственных магазинов. Также будут базовые подрядчики университетов и колледжей, у которых уже есть точки питания на базах учебных заведений, представители крупных столовых, кафе, заведений быстрого питания. Обсудим вместе, как должна выглядеть зона питания в самом кампусе и на его территории", - отметила Дания Степанова.

Ближайшая встреча "Бизнес в кампусе" запланирована на 21 ноября. Она пройдет с 17 часов в корпусе ТИУ. Подробности можно узнать в группе во ВКонтакте.

Напомним, кампус возводится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети". Окончание строительства запланировано на 2028 год.

