800 исследований провели на новом анализаторе в Вагайской больнице за девять месяцев

Общество, 18:35 12 ноября 2025

800 исследований на анализаторе гликированного гемоглобина провели в Областной больнице № 9 в с. Вагай за девять месяцев. Почти у 150 человек выявили повышенные показатели сахара в крови. Пациенты смогли оперативно начать терапию, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Новое оборудование позволяет делать анализы за несколько часов прямо в больнице — раньше образцы приходилось отправлять в другое медучреждение", - отметила заведующая лабораторией ОБ № 9 Зульфия Биктимирова.

Оборудование два года назад приобрели в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

