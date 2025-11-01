Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов участвует в форуме "Цифровые решения"

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов участвует в форуме "Цифровые решения". Событие стартовало в Москве в Национальном центре "Россия" 12 ноября. Оно объединило ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов власти, сообщает информационный центр правительства региона.

В течение четырех дней участников ждут более 600 спикеров; более 100 сессий по направлениям – от кибербезопасности и искусственного интеллекта до государственных услуг и подготовки кадров; выставка лучших отечественных IT-решений. Также проведут мастер-классы от лидеров индустрии.

"Сегодня IT-отрасль – одна из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. Цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер: от промышленности до медицины. Мы хотим, чтобы у IT-специалистов был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации", – сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов перечислил важные темы форума: нормативное регулирование, поддержка отечественных разработок и подготовка кадров. В все эти меры задают системные ориентиры для работы в регионах, считает он.

“Важной остается координация усилий для достижения поставленных задач. Тюменская область готовится представить на площадке свои IT-решения и поделиться опытом цифровой трансформации", – дополнил заместитель губернатора.

Форум проводит Минцифры РФ при поддержке правительства России.